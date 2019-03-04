Число жертв оползня на руднике в Индонезии возросло до девяти

Количество погибших в результате схода оползня на незаконном золотодобывающем руднике в Индонезии увеличилось до девяти. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Ранее поступала информация о семи погибших, еще 19 человек удалось спасти.

Глава спасательного подразделения при управлении Абдула Муина Пепутунгана рассказал СМИ, что в настоящее время существует угроза схода еще одного оползня. Из-за этого решено было отменить спасательную операцию с использованием эскалаторов.

«Мы создали три спасательные команды, работающие попеременно каждый день», — приводит агентство его слова.

Оползень сошел на индонезийском острове Сулавеси. Под завалами могли оказаться более 60 человек.