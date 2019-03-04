США и Китай заявили о готовности заключить сделку по откату тарифов

Соединенные Штаты и Китай близки к соглашению, которое снизит американские пошлины на китайские товары на сумму не менее 200 миллиардов долларов, поскольку Пекин обещает структурные экономические изменения и отменяет ответные тарифы на товары из США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Wall Street Journal накануне сообщило, что президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин могут заключить официальную торговую сделку на саммите в конце марта. Издание обращает внимание на прогресс в переговорах между двумя странами.

В ходе восьмимесячной торговой войны Соединенные Штаты наложили штрафные пошлины на импорт из Китая на 250 миллиардов долларов, в то время как Пекин отменил тарифы на американские товары на 110 миллиардов долларов. Эти действия взволновали финансовые рынки, разрушили производственные цепочки поставок и сократили экспорт сельскохозяйственной продукции США.