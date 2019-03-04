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10:45   4 Марта 2019
Весь мир

США и Китай заявили о готовности заключить сделку по откату тарифов

США и Китай заявили о готовности заключить сделку по откату тарифов

Соединенные Штаты и Китай  близки к соглашению, которое снизит американские пошлины на китайские товары на сумму не менее 200 миллиардов долларов, поскольку Пекин обещает структурные экономические изменения и отменяет ответные тарифы на товары из США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Wall Street Journal накануне сообщило, что президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин могут заключить официальную торговую сделку на саммите в конце марта. Издание обращает внимание на прогресс в переговорах между двумя странами.

США и Китай заявили о готовности заключить сделку по откату тарифов

В ходе восьмимесячной торговой войны Соединенные Штаты наложили штрафные пошлины на импорт из Китая на 250 миллиардов долларов, в то время как Пекин отменил тарифы на американские товары на 110 миллиардов долларов. Эти действия взволновали финансовые рынки, разрушили производственные цепочки поставок и сократили экспорт сельскохозяйственной продукции США.

Чиновники администрации Трампа заявили, что они ожидают, что лидеры двух стран «закроют» сделку на саммите в ближайшие недели в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #китай #торговые войны

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