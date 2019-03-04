Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

 Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ

Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ
Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

 Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ

Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ
Чад закрывает границу с Ливией

Чад закрывает границу с Ливией

 Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

 Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ

Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ
Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

 Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ

Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ
Чад закрывает границу с Ливией

Чад закрывает границу с Ливией

 Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

10:35   4 Марта 2019
Россия

Совфед: Китайские ракеты не угрожают России

Совфед: Китайские ракеты не угрожают России

Китайские ракеты не несут угрозы России. Так первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова главы минобороны ФРГ.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ракеты, которыми владеет Китай, угрожают России. По этой причине КНР необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Она подчеркнула, что «китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские — для Европы».

Российский сенатор прокомментировал это заявление. Он убежден, что никакой угрозы здесь нет. Заявление германского министра говорит о желании европейских государств реанимировать ДРСМД.

Джабаров отметил, чтобы это сделать, участников Договора должно быть больше. Россия готова к переговорам по этой теме.

«И у Китая, и у Индии, и Пакистана есть ракеты класса средней и меньшей дальности. Сейчас таким образом Германия запускает зондаж в отношении Китая», — добавил он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#политика #китай #джабаров #дрсмд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...