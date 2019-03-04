Совфед: Китайские ракеты не угрожают России

Китайские ракеты не несут угрозы России. Так первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова главы минобороны ФРГ.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ракеты, которыми владеет Китай, угрожают России. По этой причине КНР необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Она подчеркнула, что «китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские — для Европы».

Российский сенатор прокомментировал это заявление. Он убежден, что никакой угрозы здесь нет. Заявление германского министра говорит о желании европейских государств реанимировать ДРСМД.

«И у Китая, и у Индии, и Пакистана есть ракеты класса средней и меньшей дальности. Сейчас таким образом Германия запускает зондаж в отношении Китая», — добавил он.

Джабаров отметил, чтобы это сделать, участников Договора должно быть больше. Россия готова к переговорам по этой теме.