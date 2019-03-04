Совфед: Китайские ракеты не угрожают России
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ракеты, которыми владеет Китай, угрожают России. По этой причине КНР необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Она подчеркнула, что «китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские — для Европы».
Российский сенатор прокомментировал это заявление. Он убежден, что никакой угрозы здесь нет. Заявление германского министра говорит о желании европейских государств реанимировать ДРСМД.Джабаров отметил, чтобы это сделать, участников Договора должно быть больше. Россия готова к переговорам по этой теме.
«И у Китая, и у Индии, и Пакистана есть ракеты класса средней и меньшей дальности. Сейчас таким образом Германия запускает зондаж в отношении Китая», — добавил он.