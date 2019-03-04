Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

 Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ

Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ
Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

 Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ

Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ
Чад закрывает границу с Ливией

Чад закрывает границу с Ливией

 Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

 Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ

Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ
Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

 Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ

Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ
Чад закрывает границу с Ливией

Чад закрывает границу с Ливией

 Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

10:36   4 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ

Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ

Сторонники «новой» Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и избили прихожан. Инцидент произошел в селе Гнездичное Тернопольской области.

В нападении на храм Преображенской религиозной общины УПЦ участвовали радикалы из «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ.

Лично участвовал в избиении прихожан скандальный «клирик Киевского патриархата» Иван Лесик, уточняется в сообщении. Настоятель прихода УПЦ протоиерей Стефана Балана рассказал, что сторонники «новой церкви» уже пытались завладеть храмом месяц назад. Община ПЦУ требовала совершать в нем богослужения.

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал в Стамбуле томос об автокефалии для «новой церкви».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#украина #упц #томос #пцу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...