Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ

Сторонники «новой» Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и избили прихожан. Инцидент произошел в селе Гнездичное Тернопольской области.

В нападении на храм Преображенской религиозной общины УПЦ участвовали радикалы из «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ.

Лично участвовал в избиении прихожан скандальный «клирик Киевского патриархата» Иван Лесик, уточняется в сообщении. Настоятель прихода УПЦ протоиерей Стефана Балана рассказал, что сторонники «новой церкви» уже пытались завладеть храмом месяц назад. Община ПЦУ требовала совершать в нем богослужения.

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал в Стамбуле томос об автокефалии для «новой церкви».