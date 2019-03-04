Беглов предложил создать попечительский совет БДТ

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил создать попечительский совет Большого драматического театра имени Товстоногова. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Такую идею Беглов выдвинул в столетнюю годовщину БДТ и заявил о своей готовности содействовать в этом. Худрук театра Андрей Могучий поддержал инициативу действующего губернатора и подчеркнул, что театр в такой помощи очень нуждается. Беглов особенно отметил вклад в развитие Большого драматического театра Георгия Товстоногого, занимавшего пост главы БДТ на протяжении 33 лет.

«Ваш театр играет важную социально-просветительскую роль. Здесь создана уникальная педагогическая лаборатория», — сказал Александр Беглов.

Врио губернатора напомнил и о специальных проектах театра для людей с тяжелыми заболеваниями. Он сообщил, что Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников театра 12-ю медалями и орденами, а также вручил почетные знаки «За заслуги перед Санкт-Петербургом» ведущим артистам Большого Олегу Басилашвили, Алисе Фрейндлих и Георгию Штилю.