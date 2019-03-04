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10:38   4 Марта 2019
Россия

Беглов предложил создать попечительский совет БДТ

Беглов предложил создать попечительский совет БДТ

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил создать попечительский совет Большого драматического театра имени Товстоногова. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Такую идею Беглов выдвинул в столетнюю годовщину БДТ и заявил о своей готовности содействовать в этом. Худрук театра Андрей Могучий поддержал инициативу действующего губернатора и подчеркнул, что театр в такой помощи очень нуждается. Беглов особенно отметил вклад в развитие Большого драматического театра Георгия Товстоногого, занимавшего пост главы БДТ на протяжении 33 лет.

«Ваш театр играет важную социально-просветительскую роль. Здесь создана уникальная педагогическая лаборатория», — сказал Александр Беглов.

 Врио губернатора напомнил и о специальных проектах театра для людей с тяжелыми заболеваниями. Он сообщил, что Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников театра 12-ю медалями и орденами, а также вручил почетные знаки «За заслуги перед Санкт-Петербургом» ведущим артистам Большого Олегу Басилашвили, Алисе Фрейндлих и Георгию Штилю.

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Автор: Олег Королев
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