Посольство РФ в Венесуэле назвало Гуаидо самозванцем

Российская дипмиссия в Каракасе заявила, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, который провозгласил себя президентом страны, — это самозванец и с правовой, и с моральной точек зрения. Об этом сказано на странице посольства в Facebook.

В сообщении есть напоминание, что, согласно конституции Венесуэлы, «президент приносит присягу в Национальной ассамблее или в Верховном суде, а не на городской площади». Вряд ли, Гуаидо, решив провозгласить себя в Национальной ассамблее, заручился бы поддержкой парламентариев.

Законный лидер республики, Николас Мадуро, был избран во время открытой и честной избирательной кампании. Предпочтение ему отдали шесть миллионов граждан — это треть всего населения страны.

«Напомним, что в тех выборах приняло участие три оппозиционных кандидата. Так что говорить о фальсификации, это просто не владеть реальной информацией о ситуации в Венесуэле», — говорится в сообщении.

Официальный Каракас готов начать диалог с оппозицией, которая «пока не может высвободиться из тесных объятий вашингтонских «ястребов», не заинтересованных, судя по развитию событий, в урегулировании венесуэльского кризиса».