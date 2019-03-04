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10:18   4 Марта 2019
Весь мир

Посольство РФ в Венесуэле назвало Гуаидо самозванцем

Посольство РФ в Венесуэле назвало Гуаидо самозванцем

Российская дипмиссия в Каракасе заявила, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, который провозгласил себя президентом страны, — это самозванец и с правовой, и с моральной точек зрения. Об этом сказано на странице посольства в Facebook.

В сообщении есть напоминание, что, согласно конституции Венесуэлы, «президент приносит присягу в Национальной ассамблее или в Верховном суде, а не на городской площади». Вряд ли, Гуаидо, решив провозгласить себя в Национальной ассамблее, заручился бы поддержкой парламентариев.

Посольство РФ в Венесуэле назвало Гуаидо самозванцем

Законный лидер республики, Николас Мадуро, был избран во время открытой и честной избирательной кампании. Предпочтение ему отдали шесть миллионов граждан — это треть всего населения страны.

«Напомним, что в тех выборах приняло участие три оппозиционных кандидата. Так что говорить о фальсификации, это просто не владеть реальной информацией о ситуации в Венесуэле», — говорится в сообщении.

Официальный Каракас готов начать диалог с оппозицией, которая «пока не может высвободиться из тесных объятий вашингтонских «ястребов», не заинтересованных, судя по развитию событий, в урегулировании венесуэльского кризиса».

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #мадуро #гуаидо #венесуэа

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