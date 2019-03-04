Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов в понедельник сообщил о том, что приостановление участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) российской и американской сторон может стать причиной возобновления гонки вооружений. Об этом он сообщил в ходе правительственного часа в парламенте республики, комментируя приостановление Россией и США участия в ДРСМД. Министр отметил, что обе страны являются очень важными игроками на мировой политической арене.

«Будет определенная гонка вооружений, создание и размещение новых ракет на союзнических территориях где-то по периметру, который будет касаться, может быть, и наших союзников», — добавил Атамкулов.

В начале минувшего месяца официальный Вашингтон объявил о приостановлении выполнения обязательств в рамках ДРСМД и последующем выходе из него. Руководство США мотивировало данное решение тем, что Россия якобы нарушает договор. В ответ на это президент России Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке российской стороной участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с США по данному вопросу, пока Вашингтон сам не созреет для содержательных переговоров.