Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

 Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ

Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ
Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

 Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ

Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ
Чад закрывает границу с Ливией

Чад закрывает границу с Ливией

 Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

 Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ

Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ
Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

 Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ

Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ
Чад закрывает границу с Ливией

Чад закрывает границу с Ливией

 Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

10:21   4 Марта 2019
Россия

Прохожий спас ребенка от педофила в Новосибирской области

Прохожий спас ребенка от педофила в Новосибирской области

Ребенка в городе Кольцово Новосибирской области попытался похитить преступник, но прохожий силой отбил девятилетнюю девочку из рук злоумышленника. Об этом сообщает издание Комсомольская правда.

Папа девочки рассказал о предотвращенном преступлении в группе «Подслушано Кольцово» Вконтакте. По его словам, к ребенку подошел неизвестный мужчина, крепко схватило и потащил в неизвестном направлении. Многие очевидцы даже не обратили внимание на происходящее, хотя девочка вырывалась из рук преступника и звала на помощь.

Молодой человек, проходивший мимо, услышал детские крики и силой отобрал ребенка у преступника, после чего сказал третьекласснице бежать. Девочка позвонила родителям с автобусной остановки, после чего те забрали третьеклассницу домой. Родители намерены обратиться к участковому.

В соцсетях молодого человека, так и оставшегося неизвестным, считают отважным героям. Пользователи настаивают на том, что родители девочки должны найти парня, чтобы поблагодарить его и взять показания, которые помогут полиции обнаружить потенциально опасного для местных детей педофила.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #ребенок #происшествия #новосибирск #новости #общество #преступление #спасение #кольцово

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...