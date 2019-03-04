Прохожий спас ребенка от педофила в Новосибирской области

Ребенка в городе Кольцово Новосибирской области попытался похитить преступник, но прохожий силой отбил девятилетнюю девочку из рук злоумышленника. Об этом сообщает издание Комсомольская правда.

Папа девочки рассказал о предотвращенном преступлении в группе «Подслушано Кольцово» Вконтакте. По его словам, к ребенку подошел неизвестный мужчина, крепко схватило и потащил в неизвестном направлении. Многие очевидцы даже не обратили внимание на происходящее, хотя девочка вырывалась из рук преступника и звала на помощь.

Молодой человек, проходивший мимо, услышал детские крики и силой отобрал ребенка у преступника, после чего сказал третьекласснице бежать. Девочка позвонила родителям с автобусной остановки, после чего те забрали третьеклассницу домой. Родители намерены обратиться к участковому.

В соцсетях молодого человека, так и оставшегося неизвестным, считают отважным героям. Пользователи настаивают на том, что родители девочки должны найти парня, чтобы поблагодарить его и взять показания, которые помогут полиции обнаружить потенциально опасного для местных детей педофила.