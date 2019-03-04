Пожар на втором горевшем в Черном море танкере потушен

Пожар на иностранном танкере «Маэстро», который длился более полутора месяцев в Черном море, прекратился в воскресенье, 3 марта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Напомним, турецкие танкеры «Маэстро» и «Канди» загорелись в Черном море за пределами территориальных вод РФ 21 января. Ранее стало известно, что пожар на «Канди» закончился 28 февраля.

В пресс-службе уточнили, что на месте ЧП дежурит корабль «Спасатель Демидов». Владелец судов знает о прекращении огня. По словам представителя Росморречфлота, ожидается его решение о дальнейших действиях.

Пожар произошел при передаче сжиженного газа между танкерами. Из 32 моряков спаслись 12, среди них граждане Турции и Индии.