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10:13   4 Марта 2019
Весь мир

Пожар на втором горевшем в Черном море танкере потушен

Пожар на втором горевшем в Черном море танкере потушен

Пожар на иностранном танкере «Маэстро», который длился более полутора месяцев в Черном море, прекратился в воскресенье, 3 марта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Напомним, турецкие танкеры «Маэстро» и «Канди» загорелись в Черном море за пределами территориальных вод РФ 21 января. Ранее стало известно, что пожар на «Канди» закончился 28 февраля.

В пресс-службе уточнили, что на месте ЧП дежурит корабль «Спасатель Демидов». Владелец судов знает о прекращении огня. По словам представителя Росморречфлота, ожидается его решение о дальнейших действиях.

Пожар произошел при передаче сжиженного газа между танкерами. Из 32 моряков спаслись 12, среди них граждане Турции и Индии.

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Автор: Арсений Аскольский
#пожар #танкер #черное море #маэстро

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