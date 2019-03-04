Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

 Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ

Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ
Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

 Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ

Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ
Чад закрывает границу с Ливией

Чад закрывает границу с Ливией

 Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

 Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ

Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ
Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

 Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ

Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ
Чад закрывает границу с Ливией

Чад закрывает границу с Ливией

 Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

10:08   4 Марта 2019
Россия

Роскосмос готовится к визиту специалистов из США в рамках СНВ-3

Роскосмос готовится к визиту специалистов из США в рамках СНВ-3

Роскосмос собирается провести мероприятия по обеспечению визита инспекционной группы из Соединенных Штатов в рамках выполнения требований международных договоров и обязательств о сокращении и ограничении вооружений. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок, передает РИА Новости.

Другие детали и сроки проведения пока неизвестны​​​. Лишь отмечается, что закупку на обеспечение этого визита необходимо провести с марта по декабрь 2019 года.

Инспекционные поездки специалистов из США проходят в рамках выполнения «Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».

Соглашение обязывает обе страны обмениваться данными о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Крайний срок наступил 5 февраля 2018 года, к которому Вашингтон и Москва были обязаны достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Договор будет действовать до 2021 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #снв-3 #роскосмос

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...