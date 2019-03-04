Роскосмос готовится к визиту специалистов из США в рамках СНВ-3

Роскосмос собирается провести мероприятия по обеспечению визита инспекционной группы из Соединенных Штатов в рамках выполнения требований международных договоров и обязательств о сокращении и ограничении вооружений. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок, передает РИА Новости.

Другие детали и сроки проведения пока неизвестны​​​. Лишь отмечается, что закупку на обеспечение этого визита необходимо провести с марта по декабрь 2019 года.

Инспекционные поездки специалистов из США проходят в рамках выполнения «Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».

Соглашение обязывает обе страны обмениваться данными о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Крайний срок наступил 5 февраля 2018 года, к которому Вашингтон и Москва были обязаны достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Договор будет действовать до 2021 года.