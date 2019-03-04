Главы генштабов РФ и США встретятся в Вене

Руководитель Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд встретятся в понедельник, 4 марта, в Вене. Об это сообщили в российском оборонном ведомстве.

Американская сторона анонсировала, что генералы планируют обсудить, как избежать конфликтных ситуаций между силами международной коалиции и Россией в Сирии. Речь пойдет о двусторонних отношениях по военной линии, а также о ситуации в области безопасности в Европе.

Последний раз военачальники общались 4 января по телефону. Тогда стороны поговорили на темы, которые представляют взаимный интерес в Сирии. Подробности беседы не уточнялись. Также речь шла о борьбе с терроризмом в арабской стране.