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9:55   4 Марта 2019
Россия

Индия и РФ могут подписать договор о лизинге второй атомной подлодки

Индия и РФ могут подписать договор о лизинге второй атомной подлодки

Индия и Россия могут 7 марта подписать договор о передаче Нью-Дели в лизинг второй атомной подводной лодки. Об этом пишет издание The Economic Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, субмарину подготовят для ВМС Индии к 2025 году после реконструкции и установки оборудования индийского производства. Как сообщает The Economic Times, стоимость сделки — три миллиарда долларов.

Первая атомная подводная лодка российского производства проекта 971 «Щука-Б» (Akula-class по классификации НАТО) была передана в десятилетний лизинг ВМС Индии в 2012 году. Соответствующее соглашение стороны заключили 30 декабря 2011 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #индия #подлодка #лизинг

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