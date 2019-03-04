СМИ: Минтранс хочет ввести штраф за проезд под знаком экологической зоны

Минтранс РФ планирует ввести в городах зоны, в которые нельзя будет заезжать транспорту с низким экологическим классом. Сначала проект попробуют реализовать в Москве и Петербурге, пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов поручил властям двух столиц, Минтрансу, МВД, Минпромторгу и Минприроды разработать проект создания зон, которые запрещают въезд для транспорта низких экологических классов. Сделать это нужно было до 4 марта.

К октябрю будут продуманы поправки в КоАП, которые будут предусматривать штраф за проезд под знаком, который обозначает экологически чистую зону. Цифра на знаке означает экологический класс двигателя машины («Евро-0», «Евро-1», «Евро-2», «Евро-4» и т.д.), которым можно проезжать.

Прежде всего ограничения хотят ввести для движения грузового транспорта и автобусов. Источник издания сообщил, что «пока нет никаких конкретных действий, мы ждем инструкций из Москвы».