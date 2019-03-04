Неизвестные ранили ножом пассажира в петербургском метро

Двое неизвестных в Петербурге напали с ножом на пассажира подземки в понедельник, 4 марта. Инцидент произошел утром на станции «Невский проспект» в вагоне поезда.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. По ее данным, один из злоумышленников ударил мужчину ножом в плечо. После этого оба неизвестных вышли на станции и пересели в другой поезд.

Обстоятельства ЧП и личность нападавших уточняются.