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9:10   4 Марта 2019
Россия

Двух нарушителей госграницы задержали в Курганской области

Двух нарушителей госграницы задержали в Курганской области

Двух иностранцев задержали пограничники за незаконное пересечение государственной границы РФ с Казахстаном. Инцидент произошел в Звериноголовском районе Курганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону. По данным ведомства, пограничники при осмотре участка местности около российско-казахстанской границы нашли две дорожки следов, которые вели из Казахстана в Россию.

Войсковые, режимные и оперативно-разыскные мероприятия позволили найти двух нарушителей госграницы. У одного из них не было действующих документов для пересечения российской границы, при этом он планировал остаться в России на постоянное местожительство, уточняют в пресс-службе.

Второй злоумышленник с действительными документами незаконно пересек границу «за компанию». Он собирался вернуться обратно в Казахстан.

Нарушители признали вину в незаконном пересечении границы в обход пункта пропуска «Звериноголовское». Им грозит дело по статье ч. 1 ст. 322 УК РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #казахстан #пограничники #госграница

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