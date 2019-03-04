Китай надеется на продолжение диалога США и КНДР

Пекин рассчитывает, что Вашингтон и Пхеньян сохранят терпение и продолжат диалог ради достижения прогресса по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.

Он отметил, что власти страны обратили внимание на то, что по итогам саммита в Ханое не было принято никакого документа. При этом стороны заявили, что готовы продолжить диалог. По этой причине встречу все-таки можно назвать достаточно конструктивной, подчеркнул Есуй.

Пекин понимает, что проблема Корейского полуострова сложная и чувствительная. Целиком решить ее сразу не получится, чем глубже будет диалог, тем больше будет всплывать сложностей.