Некоторые мероприятия ШОС перенесли из-за конфликта Индии и Пакистана

Кризис в отношениях Индии и Пакистана повлиял на повестку дня Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Некоторые мероприятия пришлось перенести, пишет РИА Новости.

Глава пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров ответил, что последние события в развитии отношений Индии и Пакистана не могли не сказаться на повестке дня ШОС. 16 февраля индийские власти решили в срочном порядке перенести некоторые запланированные мероприятия в Индии.

Он подчеркнул, что, согласно уставу организации, «двусторонние проблемы, конфликты стран-участниц не выносятся для обсуждения на повестку заседаний и работы Шанхайской организации сотрудничества».