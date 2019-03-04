Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Индия и РФ могут подписать договор о лизинге второй атомной подлодки

Индия и РФ могут подписать договор о лизинге второй атомной подлодки

 СМИ: Минтранс хочет ввести штраф за проезд под знаком экологической зоны

СМИ: Минтранс хочет ввести штраф за проезд под знаком экологической зоны
Победившая на выборах в Эстонии партия назвала возможный состав коалиции

Победившая на выборах в Эстонии партия назвала возможный состав коалиции

 «Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды

«Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды
Главы генштабов РФ и США встретятся в Вене

Главы генштабов РФ и США встретятся в Вене

 Китай надеется на продолжение диалога США и КНДР

Китай надеется на продолжение диалога США и КНДР
Индия и РФ могут подписать договор о лизинге второй атомной подлодки

Индия и РФ могут подписать договор о лизинге второй атомной подлодки

 СМИ: Минтранс хочет ввести штраф за проезд под знаком экологической зоны

СМИ: Минтранс хочет ввести штраф за проезд под знаком экологической зоны
Победившая на выборах в Эстонии партия назвала возможный состав коалиции

Победившая на выборах в Эстонии партия назвала возможный состав коалиции

 «Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды

«Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды
Главы генштабов РФ и США встретятся в Вене

Главы генштабов РФ и США встретятся в Вене

 Китай надеется на продолжение диалога США и КНДР

Китай надеется на продолжение диалога США и КНДР
8:45   4 Марта 2019
Весь мир

Некоторые мероприятия ШОС перенесли из-за конфликта Индии и Пакистана

Некоторые мероприятия ШОС перенесли из-за конфликта Индии и Пакистана

Кризис в отношениях Индии и Пакистана повлиял на повестку дня Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Некоторые мероприятия пришлось перенести, пишет РИА Новости.

Глава пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров ответил, что последние события в развитии отношений Индии и Пакистана не могли не сказаться на повестке дня ШОС. 16 февраля индийские власти решили в срочном порядке перенести некоторые запланированные мероприятия в Индии.

Он подчеркнул, что, согласно уставу организации, «двусторонние проблемы, конфликты стран-участниц не выносятся для обсуждения на повестку заседаний и работы Шанхайской организации сотрудничества».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#политика #индия #пакистан #шос

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...