Сотрудница полиции в Башкирии заявила о служебном насилии

Следователи в Башкирии проверяют сообщение об избиении сотрудником полиции следовательницы ведомства. Об этом пишет РИА Новости

Ранее источник сообщил, что в Белорецком районе Башкирии сотрудница следственного отдела районного отдела МВД подала заявление в правоохранительные органы о том, что ее коллега, занимающий более высокую должность, нанес ей травмы. МВД начало доследственную проверку.

Интернет-портал ProUfu.ru писал, что полученные 23-летней девушкой травмы характерны для насильственных действий сексуального характера. Она якобы попала в больницу с ушибами головы, голени, позвоночника, плечевых суставов и травмой живота.

Напомним, это не первый подобный случай в Башкирии. В октябре прошлого года стало известно, что 23-летнюю дознавательницу изнасиловали трое ее коллег в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району Башкирии. Мужчин вскоре уволили и арестовали. Позже уволили и потерпевшую, поскольку выяснилось, что до всех этих событий, она распивала с коллегами спиртное на рабочем месте.