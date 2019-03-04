Москвичи смогут бесплатно проверить слух с 4 по 14 марта

Жители Москвы смогут бесплатно проверить слух с 4 по 14 марта. Акция посвящена здоровью уха и приурочена к Международному дню охраны здоровья уха и слуха. Любой желающий может записаться на бесплатную консультацию и обследование.

Врачи прочтут лекции о профилактике заболеваний, дадут консультации. Любой желающий сможет пройти бесплатное обследование.

День открытых дверей пройдет 4 марта в 19 медицинских учреждениях столицы. С 4 по 7 марта в 15 организациях прочтут лекции о болезнях уха. Проверить слух можно будет в Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Свержевского 7,12 и 14 марта с 10.00 до 14.00.

В это же время можно попасть на консультацию оториноларингологов и сурдологов.

Полный перечень учреждений, которые участвуют в акции, есть на сайте столичного Департамента здравоохранения.