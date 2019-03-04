Немецкий политик: Украина не допускает на выборы ряд наблюдателей из Германии

Лидер фракции партии «Левые» в парламенте немецкого Квакенбрюка Андреас Маурер сообщил, что многих представителей его партии не допускают к работе наблюдателями на выборах президента Украины.

Он отметил, что, в частности, отказ получили два депутата бундестага, аккредитация общественных и государственных наблюдателей осуществляется крайне жестко и замедленно.

«Со стороны Украины нет никакой поддержки, чтобы наблюдатели из Германии принимали участие», — заявил Маурер РИА Новости.

В настоящее время немецкий политик находится в Крыму для проработки вопроса визита в республику крупной немецкой делегации.

По словам Маурера, Киев опасается, что некоторые наблюдатели могут занимать пророссийскую позицию. Он рассказал, что украинская сторона напрямую об этом заявила.