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8:31   4 Марта 2019
Весь мир

Немецкий политик: Украина не допускает на выборы ряд наблюдателей из Германии

Немецкий политик: Украина не допускает на выборы ряд наблюдателей из Германии

Лидер фракции партии «Левые» в парламенте немецкого Квакенбрюка Андреас Маурер сообщил, что многих представителей его партии не допускают к работе наблюдателями на выборах президента Украины.

Он отметил, что, в частности, отказ получили два депутата бундестага, аккредитация общественных и государственных наблюдателей осуществляется крайне жестко и замедленно.

«Со стороны Украины нет никакой поддержки, чтобы наблюдатели из Германии принимали участие», — заявил Маурер РИА Новости.

В настоящее время немецкий политик находится в Крыму для проработки вопроса визита в республику крупной немецкой делегации.

По словам Маурера, Киев опасается, что некоторые наблюдатели могут занимать пророссийскую позицию. Он рассказал, что украинская сторона напрямую об этом заявила.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #германия #выборы #маурер #наблюдатели

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