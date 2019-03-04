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 Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

7:54   4 Марта 2019
Весь мир

Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

Число погибших в результате торнадо в американском штате Алабама возросло до 22, сообщил Associated Press шериф округа Ли Джей Джонс.

По его информации, число погибших может возрасти. Спасательные службы временно приостановили поиски из-за наступления ночи в данной части США и опасной погоды. Поисковая операция возобновится с рассветом.

Накануне Джонс сообщал о 14 погибших. Генконсульство РФ в Хьюстоне выясняет, имеются ли среди пострадавших россияне.

Ранее телеканал NBC сообщал, что в округе Ли были замечены не менее двух смерчей. Также поступали сообщения о торнадо в соседнем штате Джорджия.

Без электричества остаются около десяти тысячи жителей.

Накануне президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил слова поддержки пострадавшим и семьям погибших в результате торнадо в Алабаме.

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Автор: Олег Королев
#сша #торнадо #алабама

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