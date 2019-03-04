Израильские военные обстреляли палестинцев, наехавших на них на автомобиле

Израильские военные в понедельник на Западном берегу реки Иордан обстреляли палестинцев, совершивших на них наезд, рассказали в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Уточняется, что группа израильских военнослужащих стояла на обочине дороги в районе деревни Кафр-Нима близ Рамаллы, когда на них наехал автомобиль с палестинцами. По предварительной информации, данное происшествие расценивается как теракт. В ответ солдаты открыли огонь по нападавшим и убили двоих, еще один получил легкое ранение. О пострадавших израильтянах не сообщается.

В Армии обороны уточнили, что на место инцидента направлены дополнительные силы.