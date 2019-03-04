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Природоохранная прокуратура нашла нарушения в строительстве завода на Байкале

Природоохранная прокуратура нашла нарушения в строительстве завода на Байкале
Победившая на выборах в Эстонии партия назвала возможный состав коалиции

Победившая на выборах в Эстонии партия назвала возможный состав коалиции

 «Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды

«Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды
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 Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

7:35   4 Марта 2019
Весь мир

Китай будет строить отношения с США на основе собственного суверенитета и безопасности

Китай будет строить отношения с США на основе собственного суверенитета и безопасности

Внешняя политика Китая в отношении США будет строиться на основе суверенитета, безопасности и интересов Пекина, сохраняя последовательность и прозрачность, сообщил представитель второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва Чжан Есуй.

Он добавил, что Китай остается сторонником принципов неконфронтации, уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Есуй также подчеркнул, что поскольку страны имеют разную историю, культуру, социальную систему и уровень развития, очевидно, что их позиции по некоторым вопросам отличаются. Но из этого вовсе не следует антагонизм или конфронтация.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #китай

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