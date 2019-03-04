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7:33   4 Марта 2019
Россия

Природоохранная прокуратура нашла нарушения в строительстве завода на Байкале

Природоохранная прокуратура нашла нарушения в строительстве завода на Байкале

Природоохранная прокуратура выявила нарушения при строительстве завода по розливу воды из Байкала в Иркутской области, сообщила ТАСС старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

Отмечается, что при утверждении положительного заключения экологической экспертизы не были учтены особенности территории, которая является ценной в плане орнитологических исследований - в частности, там останавливаются краснокнижные птицы. На данный момент готовятся документы для принятия мер прокурорского реагирования.

Согласно выписке Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Аквасиб» зарегистрировано в 2012 году в Иркутске. Главным владельцем компании является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал», зарегистрированная в Китае.

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Автор: Олег Королев
#завод #байкал #аквасиб

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