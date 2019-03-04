Лыжница Жамбалова принесла России второе золото Универсиады-2019
Российская лыжница Алиса Жамбалова принесла России второе золото Универсиады-2019 в Красноярске, победив в гонке преследования на 5 километров коньковым стилем.
Россиянка прошла дистанцию за 12:42,9.
На втором месте оказалась Екатерина Смирнова, которая уступила Жамбаловой 0,7 секунды. Третьей к финишу в девяти секундах от лидера пришла еще одна россиянка Яна Кирпиченко.
Таким образом, спортсменки из России заняли весь пьедестал почета в данной дисциплине.
Ранее российская сборная завоевала 12 медалей в первый день Универсиады-2019.
В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав пятнадцать медалей: пять золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды. На второй строчке идет команда Швейцарии (по одной медали), на третьей - сборная Канады (одна золотая и одна бронзовая).
Зимняя Универсиада-2019 завершится 12 марта.