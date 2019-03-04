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7:16   4 Марта 2019
Россия

Лыжница Жамбалова принесла России второе золото Универсиады-2019

Лыжница Жамбалова принесла России второе золото Универсиады-2019

Российская лыжница Алиса Жамбалова принесла России второе золото Универсиады-2019 в Красноярске, победив в гонке преследования на 5 километров коньковым стилем.

Россиянка прошла дистанцию за 12:42,9.

На втором месте оказалась Екатерина Смирнова, которая уступила Жамбаловой 0,7 секунды. Третьей к финишу в девяти секундах от лидера пришла еще одна россиянка Яна Кирпиченко.

Таким образом, спортсменки из России заняли весь пьедестал почета в данной дисциплине.

Ранее российская сборная завоевала 12 медалей в первый день Универсиады-2019.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав пятнадцать медалей: пять золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды. На второй строчке идет команда Швейцарии (по одной медали), на третьей - сборная Канады (одна золотая и одна бронзовая).

Зимняя Универсиада-2019 завершится 12 марта.

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Автор: Олег Королев
#лыжница #универсиада-2019 #жамбалова

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