Будущий император Нарухито 4 мая впервые поприветствует граждан Японии

Будущий император Японии Нарухито, который через два месяца взойдет на престол после отречения нынешнего монарха Акихито, 4 мая впервые поприветствует граждан страны, передает в понедельник телеканал NHK.

Это мероприятие сначала собирались провести в конце октября, но так как в конце апреля — начале мая в Японии будет сразу десять выходных подряд, это событие решили назначить на более раннюю и удобную для всех дату. Приветствие народа произойдет почти сразу после вступления Нарухито на престол.

По одобренному правительством Японии плану, Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года, а на следующий день его место займет наследный принц Нарухито. Ранее закон не предусматривал прижизненного отречения императора от престола, но Акихито в августе 2018 года в обращении к нации намекнул, что хотел бы этого. Специально для этого случая был принят временный закон сроком на три года.