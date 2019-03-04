Трамп поддержал жителей Алабамы после торнадо

Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter выступил со словами поддержки пострадавшим и родственникам жертв торнадо в штате Алабама.

Ранее стало известно, что в результате природного катаклизма как минимум 14 человек погибли и 40 пострадали.

«Великому народу Алабамы и соседних регионов: будьте осторожны и берегите себя. Торнадо и штормы были действительно сильными, а впереди нас может ждать еще больше. Семьям и друзьям жертв и пострадавшим: храни вас Бог!» — написал президент.

Глава штата Алабама Кэй Айви ввел в регионе режим ЧП.