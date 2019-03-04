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Природоохранная прокуратура нашла нарушения в строительстве завода на Байкале

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Победившая на выборах в Эстонии партия назвала возможный состав коалиции

Победившая на выборах в Эстонии партия назвала возможный состав коалиции

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Израильские военные обстреляли палестинцев, наехавших на них на автомобиле

Израильские военные обстреляли палестинцев, наехавших на них на автомобиле

 Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

7:00   4 Марта 2019
Весь мир

Трамп поддержал жителей Алабамы после торнадо

Трамп поддержал жителей Алабамы после торнадо

Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter выступил со словами поддержки пострадавшим и родственникам жертв торнадо в штате Алабама.

Ранее стало известно, что в результате природного катаклизма как минимум 14 человек погибли и 40 пострадали.

«Великому народу Алабамы и соседних регионов: будьте осторожны и берегите себя. Торнадо и штормы были действительно сильными, а впереди нас может ждать еще больше. Семьям и друзьям жертв и пострадавшим: храни вас Бог!» — написал президент.

Глава штата Алабама Кэй Айви ввел в регионе режим ЧП.

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Автор: Мария Милкевич
#трамп #торнадо #алабама

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