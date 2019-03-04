Дипломаты выясняют, есть ли граждане РФ среди пострадавших от торнадо в США

Генконсульство РФ в американском Хьюстоне выясняет, есть ли граждане РФ в числе погибших и пострадавших в результате торнадо, прошедшем в штате Алабама.

Ранее сообщалось, что более десяти человек, в числе которых - восьмилетний ребенок, погибли в результате торнадо в округе Ли.

На странице генконсульства в Twitter говорится, что диппредставительство находится в контакте с офисом шерифа и экстренными службами округа по вопросу о наличии граждан РФ среди пострадавших от торнадо в штате.

В результате торнадо более десяти тысяч человек остались без электричества. Пострадали более 40 человек. На данный момент в штате сохраняется штормовое предупреждение.