Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москвичи смогут бесплатно проверить слух с 4 по 14 марта

Москвичи смогут бесплатно проверить слух с 4 по 14 марта

Природоохранная прокуратура нашла нарушения в строительстве завода на Байкале

Природоохранная прокуратура нашла нарушения в строительстве завода на Байкале
Победившая на выборах в Эстонии партия назвала возможный состав коалиции

Победившая на выборах в Эстонии партия назвала возможный состав коалиции

 «Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды

«Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды
Израильские военные обстреляли палестинцев, наехавших на них на автомобиле

Израильские военные обстреляли палестинцев, наехавших на них на автомобиле

 Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

Москвичи смогут бесплатно проверить слух с 4 по 14 марта

Москвичи смогут бесплатно проверить слух с 4 по 14 марта

Природоохранная прокуратура нашла нарушения в строительстве завода на Байкале

Природоохранная прокуратура нашла нарушения в строительстве завода на Байкале
Победившая на выборах в Эстонии партия назвала возможный состав коалиции

Победившая на выборах в Эстонии партия назвала возможный состав коалиции

 «Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды

«Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды
Израильские военные обстреляли палестинцев, наехавших на них на автомобиле

Израильские военные обстреляли палестинцев, наехавших на них на автомобиле

 Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

7:02   4 Марта 2019
Весь мир

Дипломаты выясняют, есть ли граждане РФ среди пострадавших от торнадо в США

Дипломаты выясняют, есть ли граждане РФ среди пострадавших от торнадо в США

Генконсульство РФ в американском Хьюстоне выясняет, есть ли граждане РФ в числе погибших и пострадавших в результате торнадо, прошедшем в штате Алабама.

Ранее сообщалось, что более десяти человек, в числе которых - восьмилетний ребенок, погибли в результате торнадо в округе Ли.

На странице генконсульства в Twitter говорится, что диппредставительство находится в контакте с офисом шерифа и экстренными службами округа по вопросу о наличии граждан РФ среди пострадавших от торнадо в штате.

В результате торнадо более десяти тысяч человек остались без электричества. Пострадали более 40 человек. На данный момент в штате сохраняется штормовое предупреждение.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #торнадо #алабама

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...