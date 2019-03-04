Видео разрушений в результате торнадо в Алабаме появилось в интернете

Видеозапись катастрофических разрушений в округе Ли в американском штате Алабама, вызванных торнадо, опубликовал телеканал News 19 WLTX.

Кадры демонстрируют разрушенные строения, искореженные автомобили, лежащие повсюду обломки, упавшие и вырванные с корнями деревья, рухнувшая поперек автомобильной дороги металлическая конструкция.

Власти сообщили, что стихийное бедствие унесло жизни 14 человек, более 40 человек пострадали, более десяти тысяч человек лишились электроснабжения.

В настоящее время в штате все еще объявлено штормовое предупреждение.