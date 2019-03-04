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 Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

6:50   4 Марта 2019
Весь мир

Видео разрушений в результате торнадо в Алабаме появилось в интернете

Видео разрушений в результате торнадо в Алабаме появилось в интернете

Видеозапись катастрофических разрушений в округе Ли в американском штате Алабама, вызванных торнадо, опубликовал телеканал News 19 WLTX.

Кадры демонстрируют разрушенные строения, искореженные автомобили, лежащие повсюду обломки, упавшие и вырванные с корнями деревья, рухнувшая поперек автомобильной дороги металлическая конструкция.

Власти сообщили, что стихийное бедствие унесло жизни 14 человек, более 40 человек пострадали, более десяти тысяч человек лишились электроснабжения.

В настоящее время в штате все еще объявлено штормовое предупреждение.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #торнадо #алабама

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