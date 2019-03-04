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6:39   4 Марта 2019
Весь мир

Россия отправила гуманитарную помощь в Северную Корею

Россия отправила гуманитарную помощь в Северную Корею

Более двух тысяч тонн пшеницы в качестве гумпомощи доставили из России в КНДР, сообщает посольство РФ в Северной Корее.

На странице диппредставительства в Facebook отмечается, что за прошедшие выходные сотрудники генерального консульства РФ в Чхонджине посетили городской порт, где прошла церемония приема гуманитарной помощи из России.

Отмечается, что генконсул Юрий Бочкарев осмотрел груз, состоящий из 2092 тонн пшеницы. После этого он поднялся на борт судна «Ынбон-2» и пообщался с капитаном и экипажем.

В ходе разгрузки зерна в порту также присутствовали сотрудник пхеньянского филиала международной организации World Food Programme, а также представитель управления внешних связей Народного комитета провинции Северная Хамген.

В Чхонджине выгрузили половину гуманитарного груза, оставшуюся его часть отправили в город Хыннам. Посольство отмечает, что зерно пойдет на питательные смеси и печенье.

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Автор: Олег Королев
#россия #кндр #гуманиарная помощь

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