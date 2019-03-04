Японские самолеты F-2 возобновили полеты после крушения одного из них

Японские боевые истребители-бомбардировщики F-2 возобновили полеты после крушения одного из них 20 февраля над Японским морем, передает в понедельник агентство Kyodo.

Упавший самолет был приписан к военной базе Цуики в префектуре Фукуока. Командование базы проинспектировало все размещенные там самолеты и провело дополнительный инструктаж летчиков для предотвращения будущих аварий. Власти префектуры также не были против возобновления тренировочных полетов.