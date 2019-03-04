СМИ: Министр обороны ФРГ заявила, что китайские ракеты угрожают России

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости включить Китай в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В интервью немецкому журналу Focus она заявила, что китайские ракеты якобы представляют для России такую же угрозу, как российские - для Европы. Министр отметила, что единственным верным способом выстраивания отношений с Пекином является интенсивный диалог.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. При этом он не исключил, что возможно подписание нового соглашения с Россией, к которому может также присоединиться Китай.

Президент РФ Владимир Путин в субботу заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и также приостанавливает участие в договоре. Он отметил, что все предложения Москвы по разоружению остаются в силе.