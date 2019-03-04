Болтон пригрозил всем, кто попытается помешать Гуаидо вернуться в Венесуэлу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter, что США и мировое сообщество будут активно пресекать попытки не впустить оппозиционного лидера Хуана Гуаидо обратно в Венесуэлу.

Напомним, политик заявил, что намерен вернуться в страну. В течение нескольких дней он был за границей и посетил ряд государств Латинской Америки.

Он также заявил, что если власти Венесуэлы его арестуют, это станет «одной из последних ошибок» администрации Николаса Мадуро