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6:16   4 Марта 2019
Весь мир

Болтон пригрозил всем, кто попытается помешать Гуаидо вернуться в Венесуэлу

Болтон пригрозил всем, кто попытается помешать Гуаидо вернуться в Венесуэлу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter, что США и мировое сообщество будут активно пресекать попытки не впустить оппозиционного лидера Хуана Гуаидо обратно в Венесуэлу.

Напомним, политик заявил, что намерен вернуться в страну. В течение нескольких дней он был за границей и посетил ряд государств Латинской Америки.

Он также заявил, что если власти Венесуэлы его арестуют, это станет «одной из последних ошибок» администрации Николаса Мадуро

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Автор: Мария Милкевич
#сша #болтон #венесуэла #гуаидо

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