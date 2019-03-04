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5:55   4 Марта 2019
Весь мир

Трамп заявил, что уходу с саммита поспособствовали слушания в Конгрессе США

Трамп заявил, что уходу с саммита поспособствовали слушания в Конгрессе США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его уходу с переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном могло поспособствовать то, что в Конгрессе США были организованы открытые слушания с участием его экс-адвоката Майкла Коэна.

По его словам, проведение демократами открытых слушаний с участием «осужденного лжеца и жулика» в момент, когда идет важный саммит по денуклеаризации - это «новый уровень низости в американской политике», что могло поспособствовать его «уходу».

Трамп отметил, что такого ранее не происходило, когда президент находится в поездке за границей.

Накануне в интервью Fox News глава Белого дома уже называли неприемлемыми проведение слушаний одновременно с саммитом. Он заявлял, что поражен ненавистью Демократической партии к нему.

Коэн на слушаниях в Конгрессе США утверждал, что лично лгал первой леди США об изменах ее мужа, а также поручил бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание. При этом он заявил, что не обладает сведениями о «сговоре» Трамп с российскими должностными лицами.

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Автор: Олег Королев
#трамп #конгресс сша

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