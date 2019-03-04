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5:23   4 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Победившая на выборах в Эстонии партия назвала возможный состав коалиции

Победившая на выборах в Эстонии партия назвала возможный состав коалиции

Победившая на парламентских выборах в Эстонии Реформистская партия намерена создать коалицию с Социал-демократической партией и партией Isamaa, заявила председатель партии Кая Каллас.

Выборы в парламент Эстонии завершились победой оппозиционной праволиберальной Реформистской партии, набравшей 28,8 процента голосов. Таким образом, он может получить 34 мандата из 101 в парламенте. Центристская партия получила 23 процента голосов (26 мандатов), Консервативная народная партия набирает – 17,8 процента (19 мест), партия Isamaa - 11,4 процента (12 мандатов), Социал-демократическая партия - 9,8 процентов (10 мандатов).

Право формировать правительство получила партия, победившая на выборах.

Каллас заявила, что если сравнить программы Реформистской партии с программами других партией, то с Центристской партией будут большие различия в трех вопросах: налогах, гражданстве и образовании на эстонском языке. Она отметила, что возможна коалиция между Партией реформ, социал-демократами и партией Isamaa, с которыми больше сходства.

По словам политика, стороны будут иметь ввиду и обсуждать все возможные варианты коалиции. Она заявила, что переговоры только начинаются.

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Автор: Олег Королев
#эстония #выборы #парламент

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