Гуаидо предостерег власти Венесуэлы от собственного ареста

Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо считает, что его арест официальными властями страны станет «одной из последних ошибок» администрации Николаса Мадуро. Об этом он заявил в ходе выступления, которое транслировалось в Periscope.

Эта мера, по мнению Гуаидо, спровоцирует «мобилизацию населения». Он добавил, что у его «международных союзников» имеются четкие инструкции для такой ситуации.

Оппозиционер сообщил, что в понедельник, 4 марта, вернется в Венесуэлу.

Ранее Верховный суд страны запретил Гуаидо покидать ее пределы, но он смог сбежать и 22 февраля прибыл в колумбийский город Кукута на границе, где расположен центр распределения гуманитарной помощи для народа Венесуэлы. За неделю политик побывал в Колумбии, Бразилии, Парагвае, Аргентине и Эквадоре.

В среду оппозиционный парламент Венесуэлы позволил ему находиться за границей «более пяти дней с 23 февраля».