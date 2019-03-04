Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 14

Власти американского штата Алабама заявили о 14 погибших в результате прошедшего в воскресенье торнадо. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на шерифа округа Ли Джей Джонса.

По его словам, в числе жертв есть несовершеннолетние. Пострадали несколько человек, их точное число на данный момент не установлено.

Без электричества на данный момент остаются десят тысяч потребителей.

Ранее местный телеканал NBC сообщал, что в округе Ли были замечены не менее двух торнадо. Также поступили сообщения о смерчах в соседней Джорджии.

Также множество домов разрушены или получили повреждения в результате стихии в населенном пункте Бурегар.

Ранее сообщалось о двух жертвах.

В середине февраля стало известно, что в кубинской Гаване жертвами торнадо стали семь человек. При этом число пострадавших превысило две сотни. Более двухсот тысяч человек оставались без электричества.