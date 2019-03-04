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Госдепартамент: Генконсульство США в Иерусалиме объединят с посольством

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5:02   4 Марта 2019
Весь мир

Госдепартамент: Генконсульство США в Иерусалиме объединят с посольством

Госдепартамент: Генконсульство США в Иерусалиме объединят с посольством

США 4 марта совместят генконсульство в Иерусалиме, обслуживающее граждан Палестины, со своим новым посольством в Израиле в единую дипмиссию, сообщается в заявлении замглавы пресс-службы Госдепа Роберта Палладино.

Уточняется, что это решение не символизирует никаких перемен в американской внешней политике по Иерусалиму, Западному берегу реки Иордан и сектору Газа. Как ранее говорил Трамп, Вашингтон не будет занимать никакой позиции по вопросу об окончательном статусе и границах этих территорий.

О планах объединения двух ведомств упоминал глава Госдепарамента Майкл Помпео в октябре 2018 года. Он говорил, что в посольстве США в Иерусалиме появится новый отдел по палестинским вопросам.

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Автор: Мария Милкевич
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