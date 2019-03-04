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Аксаков: Вопрос «зарплатного рабства» пока нельзя решить законом

Аксаков: Вопрос «зарплатного рабства» пока нельзя решить законом

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4:27   4 Марта 2019
Россия

Аксаков: Вопрос «зарплатного рабства» пока нельзя решить законом

Аксаков: Вопрос «зарплатного рабства» пока нельзя решить законом

Решение проблемы «зарплатного рабства» не будет пока описано законодательно, поскольку нельзя навязывать способ получения зарплаты. Об этом сообщил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На сложившуюся монополию госбанков в сфере «зарплатных проектов» объявили представители Альфа-банка, Совкомбанка и «Тинькофф банка». В качестве одного и способов, предлагается создать централизованный зарплатный реестр.

Депутат сообщил, что таких законопроектов не будет в ближайшее время, поскольку данный вопрос отрегулирован законом. Аксаков обратил внимание, что формально никто не может заставить получать зарплату туда, куда он не хочет, а работник может сам выбрать банк.

Аксаков рекомендовал Банку России и Федеральной антимонопольной службе РФ направить рекомендательное обращение, чтобы работодатели  при трудоустройстве предлагали несколько вариантов перечисления зарплат.

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Автор: Олег Королев
#зарплата #анатолий аксаков #зарплатное рабство

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