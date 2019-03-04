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4:06   4 Марта 2019
Весь мир

Власти Чада объявили о закрытии границы с Ливией

Власти Чада объявили о закрытии границы с Ливией

Власти африканской страны Чад в воскресенье закрыли границы с Ливией для повышения безопасности в регионе, сообщает местное издание Alwihda.

Глава вооруженных сил Махмат Абали Сахал заявил, что пограничная зона стала оплотом для террористов, повстанцев и бандитов. По его словам, государство решило принять меры для наведения порядка, и поэтому было принято решение о закрытии границы между Ливией и Чадом, начиная с этого момента и до дальнейших указов.

В числе мер также называется запрет на промывку у границ на севере страны и разоружение населения, проживающего в данной зоне.

Чад уже закрывал границу с Ливией в 2017 году, однако позднее было объявлено о ее частичном открытии.

На данный момент в Ливии царит двоевластие. В столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и  ЕС правительство национального согласия. На востоке страны действуют власти, которые сотрудничают с Ливийской национальной армией, которая ведет продолжающуюся войну с боевиками.

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Автор: Олег Королев
#ливия #чад

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