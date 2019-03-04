«Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды

Интернет-пользователи высмеяли украинского лидера Петра Порошенко, которого фотограф запечатлел на собрании Совета регионального развития Одесской области сидящим с пятилитровой бутылью воды в ногах. Фото появилось на портале BessarabiaInform.

Комментаторы заметили, что больше ни у кого из участников мероприятия бутыли с водой в ногах не стояло, и стали шутить, что причина в похмелье.

«Сушняк?», — предположила Александра Чернавская. «У него с собой было!», — догадалась Janna Simsone. «Думается, одеколон питьевой…», — пошутил Владимир Гречко.

«Порошенко в Одессу прибыл после визита на Донбасс, где близость к фронту усиливала его алкогольные возлияния. Это видно и по его лицу, и слышно по манере разговора. Видно, поэтому понимающие люди поставили пятилитровую бутыль воды к ногам президента», — написал пользователь @k_ollga.

«А может в канистре вовсе и не вода, а чистейший спирт», — подумал @sib_dmitry.

Напомним, Петр Порошенко не в первый раз попадает в нелепые ситуации и становится поводом для сарказма и иронии в социальных сетях. Ранее пользователи шутили над снимком, где Порошенко запечатлен в пиджаке, «заправленном в труселя». Также в интернете разошлось видео с выступления президента на митинге в городе Жолква, где он оговорился и назвал Украину «агрессором».