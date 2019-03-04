Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аксаков: Вопрос «зарплатного рабства» пока нельзя решить законом

Аксаков: Вопрос «зарплатного рабства» пока нельзя решить законом

 Приходько: Антироссийские санкции Евросоюза подорвали взаимное доверие

Приходько: Антироссийские санкции Евросоюза подорвали взаимное доверие
«Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды

«Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды

 Глава СПЧ просит Денисову помочь украинцу оформить свидетельство на возвращение

Глава СПЧ просит Денисову помочь украинцу оформить свидетельство на возвращение
Госдепартамент: Генконсульство США в Иерусалиме объединят с посольством

Госдепартамент: Генконсульство США в Иерусалиме объединят с посольством

 Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 14

Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 14
Аксаков: Вопрос «зарплатного рабства» пока нельзя решить законом

Аксаков: Вопрос «зарплатного рабства» пока нельзя решить законом

 Приходько: Антироссийские санкции Евросоюза подорвали взаимное доверие

Приходько: Антироссийские санкции Евросоюза подорвали взаимное доверие
«Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды

«Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды

 Глава СПЧ просит Денисову помочь украинцу оформить свидетельство на возвращение

Глава СПЧ просит Денисову помочь украинцу оформить свидетельство на возвращение
Госдепартамент: Генконсульство США в Иерусалиме объединят с посольством

Госдепартамент: Генконсульство США в Иерусалиме объединят с посольством

 Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 14

Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 14
4:23   4 Марта 2019
Ближнее зарубежье

«Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды

«Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды

Интернет-пользователи высмеяли украинского лидера Петра Порошенко, которого фотограф запечатлел на собрании Совета регионального развития Одесской области сидящим с пятилитровой бутылью воды в ногах. Фото появилось на портале BessarabiaInform.

Комментаторы заметили, что больше ни у кого из участников мероприятия бутыли с водой в ногах не стояло, и стали шутить, что причина в похмелье.

«Сушняк?», — предположила Александра Чернавская.

«У него с собой было!», — догадалась Janna Simsone.

«Думается, одеколон питьевой…», — пошутил Владимир Гречко.

«Порошенко в Одессу прибыл после визита на Донбасс, где близость к фронту усиливала его алкогольные возлияния. Это видно и по его лицу, и слышно по манере разговора. Видно, поэтому понимающие люди поставили пятилитровую бутыль воды к ногам президента», — написал пользователь @k_ollga.

«А может в канистре вовсе и не вода, а чистейший спирт», — подумал @sib_dmitry.

Напомним, Петр Порошенко не в первый раз попадает в нелепые ситуации и становится поводом для сарказма и иронии в социальных сетях. Ранее пользователи шутили над снимком, где Порошенко запечатлен в пиджаке, «заправленном в труселя». Также в интернете разошлось видео с выступления президента на митинге в городе Жолква, где он оговорился и назвал Украину «агрессором».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...