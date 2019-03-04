Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аксаков: Вопрос «зарплатного рабства» пока нельзя решить законом

Аксаков: Вопрос «зарплатного рабства» пока нельзя решить законом

 Приходько: Антироссийские санкции Евросоюза подорвали взаимное доверие

Приходько: Антироссийские санкции Евросоюза подорвали взаимное доверие
«Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды

«Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды

 Глава СПЧ просит Денисову помочь украинцу оформить свидетельство на возвращение

Глава СПЧ просит Денисову помочь украинцу оформить свидетельство на возвращение
Госдепартамент: Генконсульство США в Иерусалиме объединят с посольством

Госдепартамент: Генконсульство США в Иерусалиме объединят с посольством

 Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 14

Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 14
Аксаков: Вопрос «зарплатного рабства» пока нельзя решить законом

Аксаков: Вопрос «зарплатного рабства» пока нельзя решить законом

 Приходько: Антироссийские санкции Евросоюза подорвали взаимное доверие

Приходько: Антироссийские санкции Евросоюза подорвали взаимное доверие
«Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды

«Похмелье?»: интернет-пользователи высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды

 Глава СПЧ просит Денисову помочь украинцу оформить свидетельство на возвращение

Глава СПЧ просит Денисову помочь украинцу оформить свидетельство на возвращение
Госдепартамент: Генконсульство США в Иерусалиме объединят с посольством

Госдепартамент: Генконсульство США в Иерусалиме объединят с посольством

 Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 14

Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 14
3:44   4 Марта 2019
Весь мир

СМИ: Спасен норвежский фрегат, затонувший после столкновения с танкером

СМИ: Спасен норвежский фрегат, затонувший после столкновения с танкером

Операция по спасению норвежского фрегата KNM Helge Ingstad, столкнувшегося в начале ноября с танкером, завершилась в воскресенье. Об этом сообщает Bergens Tidende.

Восьмого ноября фрегат возвращался с учений НАТО Trident Juncture 2018 и столкнулся с нефтеналивным танкером TS Sola, когда тот выходил из терминала Стюре в районе Хордаланна. ЧП случилось в пятидесяти километрах к северо-западу от Бергена. В результате фрегат утратил управляемость и сильно накренился, набрал много воды и практически затонул.

Сообщалось, что с судна были эвакуированы 137 членов экипажа. Пострадали семь человек.

Вечером в субботу фрегат весом пять тысяч тонн подняли из воды с помощью кранов и погружной баржи-плавдока.

Газета сообщает, что в 22:30 воскресенья (00:30 мск) судно было доставлено на базу норвежских ВМС Хоконсверн. Операция заняла около четырех часов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#норвегия #фрегат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...