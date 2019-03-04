СМИ: Спасен норвежский фрегат, затонувший после столкновения с танкером

Операция по спасению норвежского фрегата KNM Helge Ingstad, столкнувшегося в начале ноября с танкером, завершилась в воскресенье. Об этом сообщает Bergens Tidende.

Восьмого ноября фрегат возвращался с учений НАТО Trident Juncture 2018 и столкнулся с нефтеналивным танкером TS Sola, когда тот выходил из терминала Стюре в районе Хордаланна. ЧП случилось в пятидесяти километрах к северо-западу от Бергена. В результате фрегат утратил управляемость и сильно накренился, набрал много воды и практически затонул.

Сообщалось, что с судна были эвакуированы 137 членов экипажа. Пострадали семь человек.

Вечером в субботу фрегат весом пять тысяч тонн подняли из воды с помощью кранов и погружной баржи-плавдока.

Газета сообщает, что в 22:30 воскресенья (00:30 мск) судно было доставлено на базу норвежских ВМС Хоконсверн. Операция заняла около четырех часов.