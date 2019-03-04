Партия реформ побеждает на выборах в парламент Эстонии

На выборах в эстонский парламент по итогам обработки ста процентов бюллетеней победила Партия реформ. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственной службой организации выборов Эстонии.

Согласно опубликованной информации, после обработки бюллетеней со всех 451 участков право-либеральная Партия реформ получает 28,8 процента. Благодаря этому результату, партия получит 34 мандата из 101.

Второе место заняла возглавляющая правительство Центристская партия с 23 процентами (26 мандатов). За ней идут Консервативная народная партия Эстонии (17,8 процента, 19 мандатов), «Отечество» (11,4 процента, 12 мандатов) и Социально-демократическая партия (9,8 процента, 10 мандатов). Пятипроцентный барьер не смогли преодолеть пять партий.

Официальный итоги будут оглашены в течение месяца.