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3:36   4 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Глава СПЧ просит Денисову помочь украинцу оформить свидетельство на возвращение

Глава СПЧ просит Денисову помочь украинцу оформить свидетельство на возвращение

Глава СПЧ при президенте РФ Михаил Федотов обратился к украинскому уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой помочь гражданину Украины Сергею Бондаренко оформить документы для его возвращения на родину после выхода из тюрьмы в Иркутской области.

Письмо Федотова размещено в понедельник на сайте СПЧ, в документе уточняется, что Бондаренко находится в центре временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации, и не имеет действительного документа, удостоверяющего личность.

Федотов отмечает, что права мужчины вынужденно нарушаются из-за того, что украинская сторона так и не выдала ему свидетельство на возвращение, хотя местное МВД обращалось с этой целью в посольство Украины в РФ. Без этого документа депортация невозможна.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #федотов #денисова

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