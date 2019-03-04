Глава СПЧ просит Денисову помочь украинцу оформить свидетельство на возвращение

Глава СПЧ при президенте РФ Михаил Федотов обратился к украинскому уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой помочь гражданину Украины Сергею Бондаренко оформить документы для его возвращения на родину после выхода из тюрьмы в Иркутской области.

Письмо Федотова размещено в понедельник на сайте СПЧ, в документе уточняется, что Бондаренко находится в центре временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации, и не имеет действительного документа, удостоверяющего личность.

Федотов отмечает, что права мужчины вынужденно нарушаются из-за того, что украинская сторона так и не выдала ему свидетельство на возвращение, хотя местное МВД обращалось с этой целью в посольство Украины в РФ. Без этого документа депортация невозможна.