Жертвами торнадо в США стали два человека

В результате торнадо в американском штате Алабама погибли два человека, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя спасательный службы Риту Смит.

Большое количество домов были разрушены или получили повреждения в результате действия стихии в населенном пункте Бурегар, расположенном от региональной столицы - города Монтгомери.

По словам Смит, на данный момент у полиции есть подтверждения сведения о двух погибших и большом количестве пострадавших.

Накануне в воскресенье в Алабаме и соседней Джорджии были распространены предупреждения о приближающемся урагане.

В конце февраля сообщалось, в юго-восточной части американского штата Миссисипи прошел мощный торнадо. Жертвами стихии стали четверо человек, еще двенадцать получили различные травмы. На данный момент власти ведут подсчет ущерба.