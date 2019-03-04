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3:04   4 Марта 2019
Весь мир

Жертвами торнадо в США стали два человека

Жертвами торнадо в США стали два человека

В результате торнадо в американском штате Алабама погибли два человека, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя спасательный службы Риту Смит.

Большое количество домов были разрушены или получили повреждения в результате действия стихии в населенном пункте Бурегар, расположенном от региональной столицы - города Монтгомери.

По словам Смит, на данный момент у полиции есть подтверждения сведения о двух погибших и большом количестве пострадавших.

Накануне в воскресенье в Алабаме и соседней Джорджии были распространены предупреждения о приближающемся урагане.

В конце февраля сообщалось, в юго-восточной части американского штата Миссисипи прошел мощный торнадо. Жертвами стихии стали четверо человек, еще двенадцать получили различные травмы. На данный момент власти ведут подсчет ущерба.

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Автор: Олег Королев
#сша #торнадо #алабама

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