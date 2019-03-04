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2:45   4 Марта 2019
Ближнее зарубежье

«Нафтогаз» заявил о риске полной потери газового транзита

«Нафтогаз» заявил о риске полной потери газового транзита

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о риске полной потери газового транзита при реализации проекта «Северный поток - 2».

На вопрос журналистов о рисках Киева при завершении строительства «Северного потока - 2» он в прямом эфире заявил, что речь идет о потере всего транзита.

По его словам, также есть «Турецкий поток», который с большой вероятностью будет построен и запущен к концу текущего года.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак во время беседы с немецким коллегой Петером Альтмайером заявил, что компания Nord Stream 2 AG построила около семисот километров газопровода «Северный поток - 2».

Пресс-служба российского министерства заявляла, что стороны затронули различные стороны энергетического сотрудничества, в том числе последние поправки в газовую директиву Евросоюза и реализацию «Северного потока - 2».

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Автор: Олег Королев
#украина #нафтогаз #северный поток 2

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