Год со дня отравления Скрипалей. Вопросы по-прежнему без ответов

Ровно год прошел со дня инцидента в британском Солсбери с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, испортившего отношения между РФ и Соединенным Королевством, вызвавшего взаимную высылку дипломатов и очередные антироссийские санкции.

Выражение highly likely, «с высокой степенью вероятности», произнесенное в парламенте Терезой Мэй, стало именем нарицательным данного инцидента, ведь заявления о причастности Кремля к отравлению так и не были доказаны, расследование ведется в тайне, информация просачивается лишь через утечки в британских СМИ, а многочисленные попытки российских властей и дипломатов узнать, что происходит, остаются без ответа.

Позднее в расположенном неподалеку от Солсбери городке Эймсбери произошло еще одно отравление безработных мужчины и женщины Чарли Роули и Дон Стерджес. Британцы заявили, что причиной стало то же вещество, которым отравили Скрипалей. Стерджес умерла в больнице, и никаких подробностей случившегося опять же не вскрылось.

Британская полиция стала бездоказательно подозревать в причастности ко всем отравлениям россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые отвергли обвинения в свой адрес. За год дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

До сих пор неизвестно, где находятся Скрипаль и его дочь — гражданка России. Юлия лишь раз выступила на телевидении, зачитав заявление, где сообщила, что надеется вернуться на родину. Ее 67-летний отец так и не появился в СМИ, нет его свежих фотографий. Что странно, никто не предпринимает попыток разыскать его и взять громкое интервью, либо же эти попытки скрывают от общественности.

Накануне годовщины событий в Солсбери российское посольство в Лондоне обнародовало пятидесятистраничный доклад «Солсбери: вопросы без ответа», содержащий хронологию событий, международную реакцию на него, ход расследования, дипломатическую переписку между РФ и Великобританией.