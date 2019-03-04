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2:24   4 Марта 2019
Весь мир

СМИ: США и Китай близки к достижению договоренности по торговле

СМИ: США и Китай близки к достижению договоренности по торговле

Вашингтон и Пекин находятся на заключительном этапе консультаций по торговым вопросам, сообщает Wall Street Journal.

Источники газеты заявляют, что Пекин предлагает понизить пошлины и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую и автомобильную продукцию. В свою очередь Вашингтон рассматривает возможность снятия большей части торговых ограничений, введенных в отношении товаров из КНР.

В публикации отмечается, что соглашение между сторонами принимает конкретную форму, хотя в них и остаются некоторые спорные вопросы. Ожидается, что о достижении договоренности может быть объявлено на встрече американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, которая состоится 27 марта.

Источники газеты отмечают, что китайская сторона готова ускорить снятие ограничений, касающихся иностранного владения автомобилестроительными компаниями, а также быстрее снизить пошлины на импортируемые автомобили, а также нарастить объемы закупаемых в США товаров.

Также Пекин согласится, что китайская корпорация Sinopec закупит сжиженный природный газ на 18 миллиардов долларов у американской Cheniere Energy. Поставки ожидаются в 2023 году.

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Автор: Олег Королев
#сша #китай #торговая война с китаем

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