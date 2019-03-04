Израильский снаряд упал в сирийской провинции Эль-Кунейтра

Снаряд, прилетевший со стороны Израиля, упал в 40 километрах от Дамаска неподалеку от селения Ходр в южной сирийской провинции Эль-Кунейтра, передает в воскресенье сирийское агентство SANA.

По информации агентства, жертв, пострадавших и повреждений в результате разрыва боеприпаса нет.

Снаряд упал в районе, где расположены военные позиции. Зачем израильская артиллерия открыла огонь по этой территории у линии разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах, в настоящее время неизвестно.

Вооруженных инцидентов в этом районе не было с мая 2018 года.