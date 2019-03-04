Захарова назвала ситуацию с Brexit катастрофической

Ситуация вокруг Brexit в Великобритании катастрофическая, шаги Лондона не устраивают ни поданных, ни международное сообщество. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Лондон пытается отвлечь внимание населения от проблем с Brexit с помощью дела от отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Она напомнила, что повышенное внимание к инциденту в Солсбери приходились на самые сложные и дискуссионные вопросы по выходу Великобритании из ЕС. Захарова отметила, что это был «прекрасный способ отвлечь общественность» от провала в отношениях с Брюсселем.

Представитель МДИ РФ заявила, что спустя год после отравления Сергея и Юлии Скрипалей Москва так и не знает, что с ними случилось. Она отметила, что Скрипалей никто не видел. Дипломат также отметила абсурдность того, что хронология событий инцидента так и не была представлена.